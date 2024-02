Alles, was man für ein Aquarium benötigt, bietet der 1. Aquarien- und Terrarienverein Lachen-Speyerdorf auf der 58. Kurpfälzer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse an. Die Veranstaltung findet am Wochenende, 2. und 3. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr, in der alten Turnhalle in Lachen-Speyerdorf statt. An beiden Tagen gibt es eine Tombola, samstags ist um 16 Uhr ein Vortrag von Fred Rosenau geplant zum Thema: „Lebendfutterkulturen – wie pflegt und züchtet man es?“.

Auf der Börse werden laut Veranstalter in etwa 130 Aquarien Aquarienbewohner (auch einige Raritäten) in zahlreichen Arten und Farben zum Kauf oder Tausch angeboten, zum Beispiel Fische für Nanoaquarien, Labyrinthfische, Salmler, Barsche, Barben, Bärblinge, Schmerlen, Welse, Lebendgebärende, Reisfische, Regenbogenfische, Garnelen, Schnecken und Wasserpflanzen. Auf der Homepage kann www.atv-neustadt.de die Liste der angebotenen Fische eingesehen werden. Zu beachten ist, dass manche Fischarten nur in geringer Stückzahl vorhanden sind oder aus Aquarienauflösungen stammen.

Bei den erfahrenen Züchtern und Vereinsmitgliedern können sich Interessierte über die Tiere informieren oder über etwaige Probleme mit dem heimischen Becken fachsimpeln.

Eintritt und Parkplätze sind kostenlos. Für Besucher stehen warmes Essen, kalte Getränke sowie Kaffee und Kuchen bereit.