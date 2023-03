Der 1. Aquarien- und Terrarienverein Lachen-Speyerdorf bietet bei seiner 56. Kurpfälzer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse „alles, was man für ein Aquarium benötigt“. Geöffnet ist die Börse am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Alten Turnhalle. Dem Verein zufolge werden rund 100 Aquarien präsentiert. Im Angebot sind Krallenfrösche, Grundeln, Labyrinthfische, Salmler, Barsche, Barben, Schmerlen, Welse, Lebendgebärende, Reisfische, Garnelen, Schnecken und Wasserpflanzen. Außerdem stehen Züchter für Gespräche zur Verfügung. Weitere Informationen zum Programm und dem genauen Angebot im Internet unter www.atv-neustadt.de. Der Eintritt zur Börse ist frei. Es gibt auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu stärken.