Die 54. Kurpfälzer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse ist am 12. und 13. März, jeweils von 10 bis 16 Uhr, in der alten Turnhalle in Lachen-Speyerdorf.

Der 1. Aquarien- und Terrarienverein Lachen-Speyerdorf bietet in 70 Aquarien die unterschiedlichsten Aquarienbewohner (auch einige Raritäten) in zahlreichen Arten wie Salmler, Barsche, Barben, Schmerlen, Welse, Lebendgebärende, Reisfische, Garnelen, Schnecken und Wasserpflanzen zum Kauf oder Tausch an. Auf seiner Homepage www.atv-neustadt.de hat der Verein eine Liste der angebotenen Fische veröffentlicht.

Interessierte können in Fachbüchern und Fachzeitschriften, aber auch in aktuellen Prospekte aller namhaften Hersteller Informationen über ihre Pfleglinge und das Zubehör einholen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich bei erfahrenen Züchtern und Vereinsmitgliedern zu informieren oder über etwaige Probleme mit dem heimischen Becken zu sprechen. Die Börsenwarte achten laut Verein auf die Einhaltung aller Bestimmungen des Tierschutzes.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G+-Regel, die aktuellen Coronavorschriften sind zu beachten. Corona-bedingt findet kein Verkauf von Essen und Getränke statt.

Info

Informationen gibt es unter www.atv-neustadt.de, abends ab 18 Uhr unter Telefon 0173 3115120.