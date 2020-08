Eine Zeugnisübergabe der Extraklasse erlebten 192 junge Gesellen aus der Südpfalz und von der Deutschen Weinstraße. Die Kreishandwerkerschaft hatte eine Party am und im Riesenrad auf dem Landauer Rathausplatz organisiert. Wegen der Corona-Hygienevorgaben konnten die Absolventen keine Begleitpersonen mitbringen. Sie wurden in drei Etappen zu unterschiedlichen Uhrzeiten eingeladen. Nach zwei Runden erhielten sie die Zeugnismappen von Dirk Fischer, Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, und Klaus Seiferlein, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße.

Insgesamt haben 375 junge Leute ihre Gesellenprüfung bestanden. Zu den Besten zählten die Tischlerinnen Sophia Faißt und Janka Jung von der Schreinerei Lucas in Forst beziehungsweise Baum-Natur GmbH in Kirrweiler. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Metallbauer Jonas Kürschner von der Rainer Kürschner GmbH in Neustadt sowie Elektroniker Steven Pfrang von der Pfrang Elektroanlagen GmbH in Neustadt.