Am Montagmittag hat eine Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Neustadter Talstraße beobachtet, wie sich zwei andere Frauen an der Handtasche einer Kundin zu schaffen machten. Laut Polizei hing die Handtasche am Einkaufswagen, während die Besitzerin am Fahrzeug beschäftigt war. Die 38 und 20 Jahre alten Frauen waren dabei, etwa 20 Euro aus der Handtasche zu stehlen. Sie wurden überprüft und danach entlassen.