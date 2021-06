Auf der Autobahn war er bereits aufgefallen, in der Neustadter Maximilianstraße konnte er letztlich gestoppt werden: Am Sonntagabend hat die Neustadter Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich mit 3,9 Promille hinters Steuer gesetzt hatte.

Laut Polizei war sie gegen 18 Uhr von einer anderen Verkehrsteilnehmerin über einen Pkw informiert worden, der auf der A65 in Richtung Neustadt unterwegs war und das in Schlangenlinien. Obwohl das Fahrzeug mehrfach auf die linke Spur geriet, wurde noch niemand konkret gefährdet. Die Zeugin lotste die Polizei, da der Schlangenlinien-Fahrer mittlerweile auf die Bundesstraße 38 abgefahren war und sowohl den Holzhof-Kreisel als auch den Mußbacher Kreisel in Richtung Innenstadt passiert hatte. Dabei geriet er wieder auf die Gegenfahrbahn, wieder hatte er Glück, da kein Gegenverkehr herrschte. Am Rosengarten missachtete er dann noch die rote Ampel.

Führerschein weg

In der Maximilianstraße konnte der 37-jährige Neustadter dann gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab 3,9 Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei Neustadt bittet um Mitteilung von Zeugen, die den Vorgang ebenfalls beobachtet haben oder gar gefährdet wurden. Entweder unter der Rufnummer 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.