Eine Gerichtsvollzieherin und ein Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft mussten den Brandanschlag eines 64-Jährigen im August in Neustadt aus nächster Nähe miterleben. Sie belasteten den Mann am Mittwoch vor dem Landgericht Frankenthal schwer.

Etwa fünf Wochen vor der geplanten Zwangsräumung am 20. August 2020 überbrachte die 26-jährige Gerichtsvollzieherin des Neustadter Amtsgerichts dem nun Angeklagten den Räumungsbescheid. Wie sie vor dem Landgericht berichtete, war es für sie üblich, den Bescheid persönlich zu übergeben, „um dem Schuldner aufzuzeigen, dass er nach der Räumung nicht auf der Straße leben muss“. Und um festzustellen, ob er sich aggressiv verhalte und Waffen oder Tiere in der Wohnung habe. In dem Fall lasse sie sich bei der Zwangsräumung von Polizisten begleiten.

Eine Anfrage bei der Polizei zu einer möglichen Gewaltbereitschaft habe nichts ergeben, berichtete die Frau, die seit 2019 beim Neustadter Amtsgericht arbeitet und bislang 15 bis 20 Räumungen in Eigenregie begleitet hat. Zehn Minuten habe sie damals mit dem 64-Jährigen „Small Talk“ gehalten, auch mit ihm gescherzt. Der Mann musste seine Wohnung räumen, weil er gegenüber seiner Vermieterin, der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Neustadt, mehrere Monate mit der Miete in Verzug war. Er habe der 26-Jährigen aber auch deutlich gemacht, dass er die Tür nicht geöffnet hätte, hätte er gewusst, wer sie sei. Zum Abschied habe er gesagt: „Sie gehen jetzt besser, bevor noch etwas passiert.“ Doch habe sie die Worte auf die Situation bezogen und wegen seines ruhigen, höflichen Verhaltens keinen weiteren Verdacht geschöpft.

„Als würde er sein nächstes Ziel suchen“

Gemeinsam mit dem WBG-Haustechniker, einem Schlüsseldienst-Mitarbeiter und zwei Mitarbeitern des städtischen Vollzugsdienstes habe sie am Tattag vor der Tür des Angeklagten gestanden und sich auf die Treppe zurückgezogen, als der Schlüsseldienst die Tür öffnete. Dann habe sie gehört, wie eine Flüssigkeit niederprasselte. „Ich dachte erst, es sei Säure. Im nächsten Moment wurde es heiß, und die Flammen schossen aus der Wohnung“, berichtete sie. Genauso schilderte es auch der Haustechniker vor Gericht. Die beiden flüchteten nach draußen, wo der WBG-Mitarbeiter einen Notruf absetzte und sich um einen der Vollzugsbeamten kümmerte, der schwere Verbrennungen erlitten hatte.

Beide Zeugen hatten den Eindruck, dass der 64-Jährige die Molotowcocktails ganz gezielt in Richtung der auf der Straße geparkten Fahrzeuge und schließlich gegen die Feuerwehrleute gerichtet habe. „Er hatte sich in entspannter Haltung aus dem Fenster gelehnt, als würde er sein nächstes Ziel suchen“, sagte die Gerichtsvollzieherin, die angab, sich hinter einem Bus in Sicherheit gebracht zu haben. Bestimmt acht bis zehn Glasbehälter mit Brennstoff habe der Mann aus dem Fenster geworfen.

Gutachterin: Verletzungen hätten schlimmer sein können

Zwischen einem und vier Gefäßen aus Glas haben drei Rettungs- beziehungsweise Notfallsanitäter nach eigener Aussage aus den Händen des Angeklagten am Fenster fliegen sehen. Dass so schnell Sanitäter vor Ort waren, sei dem Umstand geschuldet, dass er und ein Kollege gerade einen Krankentransport in der Nähe erledigt hätten, sagte ein Rettungssanitäter. Eine Passantin habe sie auf das brennende Gebäude in der Rotkreuzstraße aufmerksam gemacht.

Eine Rechtsmedizinerin aus Mainz führte in ihrem Gutachten aus, dass die Verletzungen der Vollzugsbeamten weitaus schlimmer hätten sein können, hätten sie sich anders verhalten. Einer der beiden hatte sich in den Hausflur geflüchtet, der andere ins Badezimmer des Angeklagten und von dort aufs Dach, wie sie am ersten Verhandlungstag ausgesagt hatten. Alle beide treten in dem Prozess als Nebenkläger auf.

Der 64-Jährige ist unter anderem wegen versuchten mehrfachen Mordes angeklagt. Allerdings könnte er laut Staatsanwaltschaft psychisch krank und daher schuldunfähig sein. Auch das muss vor Gericht geklärt werden. Vorerst sind noch neun Verhandlungstage angesetzt.