Kurz vor dem Kreisel auf der B39 bei der Autobahnauffahrt Neustadt-Süd ist am Mittwoch um 16.30 Uhr ein Unfall passiert. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese sollen sich unter Telefon 06321 8540 bei der Neustadter Inspektion melden. Ein 53-Jähriger gab gegenüber der Polizei an, dass ein noch unbekannter Autofahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Dadurch sei es zum Zusammenstoß des Autos des Unbekannten mit dem Wagen des 53-Jährigen gekommen. Der Unbekannte sei nach dem Unfall weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Suche nach dem flüchtigen Fahrer dauert an, teilt die Polizei mit.