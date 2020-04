Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Dienstag an der Kreuzung Dr.-Siebenpfeiffer-Straße/Haltweg in Neustadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-jähriger Kleintransporterfahrer gegen 8.10 Uhr entlang der Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Fahrtrichtung Weinstraße. Seinen Angaben zufolge hat ein vor ihm fahrender Autofahrer an der Kreuzung stark gebremst, weshalb er nach links in den Gegenverkehr ausweichen musste. Hier fuhr jedoch eine 55-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Polizei sucht Zeugen

Näheres zu dem vor dem Kleintransporter fahrenden Autofahrer ist bislang nicht bekannt, da dieser weiterfuhr. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen und den bislang unbekannten Autofahrer, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen unter Telefon 06321/8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.