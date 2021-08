Einen unfallflüchtigen Paketzusteller hat die Polizei am Mittwoch dank Zeugenhinweisen ermitteln können. Ihrem Bericht zufolge hatte der 24-Jährige gegen 14.15 Uhr beim Rangieren ein Rolltor in der Moltkestraße beschädigt und war davongefahren, ohne sich darum zu kümmern. Das wurde der Polizei gemeldet, die Zeugen konnten dabei gezielt Hinweise geben. Als der Polizeibeamte, der den Sachverhalt vor Ort aufgenommen hatte, wieder zurück am Schreibtisch in der Polizeidirektion war, entdeckte er beim Blick aus dem Fenster das Zustellfahrzeug. Die Tour hatte wohl auch durch die Karl-Helfferich-Straße geführt, so die Polizei. Der Mann habe sein Fehlverhalten eingeräumt. Ebenfalls anhand von Zeugenhinweisen ermitteln konnte die Polizei einen Autofahrer, der am Mittwoch gegen 20 Uhr beim Einparken einen anderen Wagen beschädigt hatte, wobei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden war. Im Anschluss hatte sich der Verursacher zu Fuß entfernt.