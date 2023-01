Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagnachmittag einen Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Neustadt vereitelt. Ein Anwohner hatte laut Polizei gesehen, wie ein Mann die Haustür mit einem Brecheisen aufbrach, und forderte diesen auf, das Haus zu verlassen. Der 38-jährige Einbrecher ging daraufhin weg. Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte ihn im Stadtgebiet ausmachen. Bei der folgenden Kontrolle fanden die Beamten weiteres Einbruchswerkzeug und stellten es sicher. Außerdem hatte der 38-Jährige ein Damen-E-Bike der Firma Zündapp dabei, für das er keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Da die Polizei annimmt, dass es auch aus einer Straftat stammt, wurde das Rad sichergestellt. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter Telefon 06321 8540 zu melden. Da der 38-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Hausfriedensbruchs.