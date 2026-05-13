Dank eines couragierten Mannes hat die Polizei in Neustadt einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Wie die Beamten mitteilen, war ein 87 Jahre alter Mann am Dienstagvormittag an einem Parkscheinautomaten in der Friedrichstraße von einem Mann bedrängt worden. Dabei wurden dem Senior mehrere Geldscheine gestohlen. Ein 43-Jähriger, der das beobachtet hatte, machte den 87-Jährigen auf den Diebstahl aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Der Täter entfernte sich demnach durch die Fußgängerzone. Der 43-Jährige nahm den Angaben zufolge Kontakt mit der Polizei auf und lotste die Beamten zu dem Mann, der am Hetzelplatz festgenommen wurde. Das Diebesgut wurde sichergestellt. „Die Polizei dankt dem 43-Jährigen ausdrücklich für sein umsichtiges und entschlossenes Handeln“, heißt es in der Mitteilung.