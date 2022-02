Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit wegen einer Schlägerei auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Am Speyerbach. Ein Zeuge hatte dort am Samstag gegen 8.55 Uhr eine verdächtige Person gesehen und die Polizei verständigt. Denn laut dem Zeugen hat sich der Mann zunächst hinter verschiedenen Fahrzeugen versteckt, ist dann zu einem älteren Ford Fiesta gerannt und sei auf dessen Fahrer losgegangen. Kurz nach der körperlichen Attacke sei der Fiesta-Fahrer mit seinem Wagen geflohen. Der Täter sei dem Mann mit einer silbernen Mercedes-A-Klasse gefolgt. Die Polizei hofft auf Hinweise weiterer Zeugen. Vor allem soll sich der geschädigte Fiesta-Fahrer melden. Zu erreichen ist die Inspektion unter Telefon 06321 8540.