Grasgrün leuchten die riesigen Wassermelonen auf einer Palette schon vor dem Eingang des Frischemarktes in der Schlachthofstraße 52 in Branchweiler und locken Besucher ins Innere. Dort ist die vorgebaute Eingangshalle mit einer bunten Vielfalt von Obst und Gemüse aus aller Welt bestückt.

Seit Juni ist Zerdest Saleem neuer Inhaber des Geschäftes. Über seinen Vater, der mit den vorhergehenden Inhabern des Ladens befreundet ist, erfuhr der 23-Jährige davon, dass diese sich zur Ruhe setzen wollten. „Das war für mich die Gelegenheit, mich selbstständig zu machen“, erzählt der Jungunternehmer. Vorher war er in der Gastronomie im Service tätig. „Ich bin sehr kontaktfreudig und habe gerne mit anderen Menschen zu tun. Von daher war es mir immer wichtig, in einem Bereich zu arbeiten, wo ich diese Vorlieben leben kann“, sagt Saleem lächelnd. Dass er möglichst früh eine selbstständige Aufgabe wahrnehmen möchte, war für ihn auch schon immer klar. „In meiner Familie sind viele selbstständig, das hat mich daher schon immer gereizt.“

„Irgendwie orientalisch“

Neben Obst und Gemüse, Lamm- und Geflügelfleisch, Fladenbrot und anderen Broten bietet der Frischemarkt auch eine riesige Palette von haltbaren Lebensmitteln von internationalen Herstellern an. Ob das Reis aus Afghanistan ist oder Süßigkeiten aus der Türkei, ob Gewürze aus aller Welt oder lose Rosinen, Mandeln und Haselnüsse aus Südeuropa. In den weitläufigen Regalen des Ladens findet sich sicher so manche Kochzutat, die man dort nicht vermutet hätte.

Natürlich darf im Angebot auch eine reiche Auswahl südeuropäischer Feinkost nicht fehlen. In der Kühltheke wechseln sich verschiedene Olivensorten mit eingelegtem Schafskäse, gefüllten Paprika und eingelegten Hummerkrabben ab. Für den Inhaber ist wichtig, dass er für Kunden jeglicher Herkunft das Richtige im Angebot hat. Er selbst bezeichnet seine Auswahl als türkisch-afghanisch-kurdisch, „eben irgendwie orientalisch“ meint er lachend. Wichtig zu erwähnen ist dem Neustadter mit kurdischen Wurzeln noch, dass er zwar eine Vielzahl von Getränken auch gekühlt anbiete, aber auf keinen Fall Alkohol verkauft.