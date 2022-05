Wie viele Neustadter gibt es? Das ist nur eine der Fragen, die ab Mitte Mai 2022 beim Zensus 2022 beantwortet werden sollen. Die Neustadter Stadtverwaltung gibt Tipps, worauf die Befragten achten sollen – auch mit Blick auf Betrugsversuche.

Was ist der Zensus?

Beim Zensus handelt es sich um eine deutschlandweite, registergestützte Bevölkerungszählung, kombiniert mit einer Gebäude- und Wohnungszählung. Der letzte Zensus war 2011. Die für vergangenes Jahr geplante Befragung war wegen Corona verschoben worden.

Wer wird befragt?

Grundlage für die Erhebung sind die kommunalen Einwohnermelderegister. Sowohl in 1053 Privatanschriften als auch in allen Neustadter Wohnheimen (Studierendenwohnheime) sowie in allen Gemeinschaftsunterkünften (etwa Alten- und Pflegeheime) werden die dort wohnenden Menschen erfasst. Anhand dieser Grundlagen werden verlässliche, amtliche Einwohnerzahlen ermittelt. Zusätzlich werden Informationen – insbesondere zum Bildungsstand und zur Erwerbstätigkeit – erhoben, die in dieser Form nicht den vorhandenen Verwaltungsregistern vorliegen. Für die ausgewählten zu befragenden Personen besteht beim Zensus eine gesetzliche Auskunftspflicht. Nur so kann eine hinreichend aussagekräftige Datengrundlage erzielt werden.

Wozu das Ganze?

Auf Basis der ermittelten Bevölkerungszahlen werden unter anderem der Länderfinanzausgleich geregelt und Berechnungen zur Verteilung von EU-Fördermitteln vorgenommen. Soziodemografische Angaben wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Bildung oder Religion stellen darüber hinaus wichtige Informationen für die Politik vor Ort dar.

Wer befragt?

Die Stadt Neustadt befragt die Menschen im Auftrag des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz. Dafür wurde in der Verwaltung eine Zensus-Erhebungsstelle eingerichtet. Für die Vor-Ort-Befragungen werden in Stadt und Ortsteilen 42 ehrenamtliche Interviewer eingesetzt.

Wie lange dauert die Befragung?

Nur wenige Minuten, da nur wenige persönliche Angaben erfasst werden. Anschließend erhalten die Befragten Zugangsdaten zu einem Online-Fragebogen, wo sie weitere Angaben eintragen können. Die Befragungen können mit genügend Abstand an der Tür oder im Flur erfolgen. Es ist auch möglich, die Befragung mit Hilfe eines Papierfragebogens durchzuführen.

Wie sieht es aus mit Sicherheit und Datenschutz?

Die Interviewer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kündigen den Befragungstermin über eine Information im Hausbriefkästen an und können sich als von der Stadt beauftragte Erhebungsbeauftragte ausweisen, mit einem Interviewerausweis und einem Personalausweis. Wer Zweifel an der Echtheit hat, kann sich bei der Zensusstelle der Stadt erkundigen.

Die Zensusdaten unterliegen der statistischen Geheimhaltung und werden ausschließlich für statistische Zwecke genutzt. Durch das sogenannte Rückspielverbot ist es gesetzlich verboten, dass die gewonnenen Daten an andere Verwaltungsbereiche der Stadt oder gar an andere Verwaltungen weitergegeben werden. Zudem werden die Ergebnisse nur anonymisiert veröffentlicht, so dass ein Rückschluss auf einzelne Personen nicht möglich ist.

Info

Zensus-Erhebungsstelle der Stadt erreichbar per E-Mail an zensus.info@neustadt.eu oder unter Telefon 06321/855-1728 oder -1730.