Wie viele Menschen wohnen genau in Neustadt und den Ortsteilen? Welche Berufe haben sie? Solche Fragen werden alle zehn Jahre gestellt. Ab Mai ist es wieder soweit, dann werden die Daten für den Zensus 2022 erhoben. Die Stadt sucht dafür nun rund 30 ehrenamtlich tätige Interviewer, die die Haushaltsbefragungen vornehmen. Gesucht werden laut Verwaltung zuverlässige Personen mit sympathischem und freundlichem Auftreten sowie guten Deutschkenntnissen. Sie sollten aus Neustadt kommen und volljährig sein. Als Aufwandsentschädigung wird ein Betrag von rund 500 bis 800 Euro gezahlt. Den Erhebungsbeauftragten wird ein Bezirk mit bis zu 100 zu befragenden Personen zugeteilt. Ihre Aufgabe ist es, von Mai bis August ausgewählte Bürger zu interviewen und die relevanten Informationen in einem Online-Fragebogen zu erfassen. Zur Vorbereitung auf die Tätigkeit findet im März eine Schulung statt. Der Zensus ist eine bundesweite statistische Erhebung. Er liefert Informationen darüber, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten sowie weitere Daten zu Alter, Geschlecht, Staatsbürgerschaft. Bewerbungen sind bei der Stadt möglich: Kommunale Erhebungsstelle Zensus 2022, Rathausstraße 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße, E-Mail: zensus.info@neustadt.eu. Für Rückfragen stehen Thomas Dill-Korter (Telefon 06321 855-1728) und Marius Dudenhöffer (Telefon 06321 855-1730) zur Verfügung.