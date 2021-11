Wie der Weihnachtsmarkt der Kunigunde ist auch die Eisbahn vor dem Saalbau seit ein paar Jahren beliebter Anziehungspunkt in Neustadt während der Vorweihnachtszeit. Vergangenes Jahr war die Eisbahn zwar aufgebaut worden – doch wegen Corona wartete Betreiber Patric Forlani vergeblich, sie auch in Betrieb zu nehmen. Auch dieses Jahr ist nicht sicher, wann wieder Menschen auf Kufen über das Eis schlittern können. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, seien noch gewerberechtliche Fragen zu klären. „Es fehlen noch Unterlagen vom Antragsteller“, so Pressesprecher Tobias Grauheding. Er betont, dass die Stadt sehr gerne wieder eine Eisbahn hätte.

Frühestens Mitte oder Ende kommender Woche könne er mehr über den Start sagen, sagt Betreiber Forlani gegenüber der RHEINPFALZ. Bei den fehlenden Unterlagen handele es sich nur um eine Kleinigkeit. Innerhalb weniger Tage könne er die Fläche startklar machen: „Das geht relativ schnell.“ Wie lange sie dann stehen könnte, dazu wollte sich Forlani noch nicht äußern.