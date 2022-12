Über die Sehnsucht nach einer erlösten Welt kurz vor dem Jahreswechsel.

Bald ist wieder Zeit, beim Schreiben eine neue Jahreszahl einzuüben und die alte zu vergessen. „Zeitenwende“ wurde zum Wort des Jahres gewählt. Vor dem Beginn des neuen Jahres wende ich mich noch einmal um. So zwischen den Jahren, zwischen den Stühlen, mit gemischten Gefühlen.

Paradigmenwechsel, grundlegendes Umdenken, Änderung des Weltbildes: Das hat für mich immer etwas Positives. Jesu Geburt an Weihnachten – die Zeitenwende schlechthin. 1989: Mauerfall, Wendezeit. Eine euphorische Zeitenwende, die niemand recht erwartet hat. Der Anfang großer Hoffnung auf ein friedliches Europa. Versöhnung der Völker mit dem Osten. Perestroika. Öffnung hin zu mehr Demokratie und freier Wirtschaft.

Ein Wendepunkt

Zuletzt löst der Klimaschutz als nachhaltige Politik ein Umdenken in der Industrie aus. Die Botschaft ist angekommen, dass die Ressourcen dieser Erde endlich sind und auch zukünftigen Generationen nicht ersatzlos weggenommen werden dürfen.

Und nun, der Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine: Zeitenwende. Über Nacht ist nichts mehr, wie es war. Aber stimmt das? Im Rückblick lassen sich die Zeichen der Zeit erkennen. Ein Rückschlag internationaler Politik ist es allemal. Auch ein Wendepunkt meiner persönlichen Einstellung zu Frieden und nötiger Abschreckung. Wer wollte der Ukraine das Recht auf Verteidigung absprechen?

Zwischen den Jahren, in den sogenannten Raunächten, ist nach altem Brauchtum die Macht des Bösen entfesselt. Um sich davor zu schützen, wurden Haus und Ställe von Priestern mit Weihrauch beräuchert. Noch immer wird an Silvester geböllert. Ich kann nicht viel mit solcher Mythologie anfangen. Doch dieses Jahr hat eindrücklich gezeigt, dass das Böse existiert – dass wir in einer zutiefst unerlösten Welt leben.

Große Sehnsucht

Aber als Christenmensch sehne ich mich nach einer erlösten Welt. Dass Gott wirklich die Wende bringt. Die Wendezeit, in der der Friedefürst alles auf den Kopf stellt. Dass er Arme reich, das Schwache stark und den Friedlosen friedlich macht.

Wer aufmerksam hinhorcht in der Weihnachtszeit, spürt diese leise Sehnsucht in sich: nach Wärme und Licht, nach Liebe und Geborgenheit, nach Frieden und Gerechtigkeit. Nach einer anderen Welt … In unserer Familie und Nachbarschaft. In unserem Land und an unseren Grenzen. In den Gefängnissen und Elendsvierteln dieser Erde.

Es ist die große Sehnsucht nach einer Zeit, in der Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden. Nach einer Leichtigkeit, die das Schwere aufhebt. Nach dem Abwischen aller Tränen und der Erfüllung aller Träume. Dass Gott mich liebkost, mich in seinen Arm nimmt, und alles wird gut.

„Meine Zeit steht in deinen Händen“: So steht es für den Altjahrsabend in Psalm 31, Vers 16a. Menschengemachte Zeitenwende hin oder her. Nur Gott traue ich am Ende der Zeiten die Zeitenwende zu – die Wende zum Guten.

Der Autor

Andreas Rummel, Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt