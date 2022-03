„Wann gehen wir wieder hin?“ Lea überrascht mich. Vor einer Woche sitzen wir zum ersten Mal gemeinsam nebeneinander in der Kirchenbank. Und jetzt will sie wieder hin. Ich dachte schon, das Thema Kirche wäre für sie abgehakt – hatte sie doch bemerkt: „So eine hässliche Kirche!“, und das noch während wir im Gotteshaus sind. Das sitzt! Lea ist ehrlich. Lea ist fast vier. Heute will sie wieder hin. Sie setzt sich heute auf einen anderen Platz. „Oh, ist das schön hier“, sagt sie und klettert bereits über die nächsten Bänke Lea hat’s schon wieder getan. Sie hält mir sinnbildlich einen Spiegel vor. Ich schäme mich.

Dafür, dass ich so unbeweglich bin. Dass ich dort sitze, wo ich halt sitze. Mit dem immer gleichen Blickwinkel. Ich habe mich eingerichtet – so, dass es halt passt. Für mich. Lea ist anders. Sie ist dabei, ihren Platz zu finden und zu verändern. Auch in unserer Kirche. Lea macht mir vor, dass alles ganz einfach sein kann: Beweg’ dich. Wechsele deine Sicht auf die Dinge. Erneuere dich. Wenn Lea etwas nicht passt, ändert sie was dran und sie sagt es. Gerade weil ihr etwas nicht passt, sagt sie, was sie denkt. Gut, an der Wortwahl kann sie noch feilen. Aber ihre Einstellung ist urchristlich: immer wieder neu beginnen. Immer wieder eine nächste Chance einräumen. Dann wird scheinbar Hässliches lebenswert und liebenswert.

In zwei Tagen ist Frühlingsanfang. Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf. Neues Leben entsteht. Zeit, die Perspektive zu wechseln. Zeit für einen Neuanfang. Und wenn Lea dafür über die Bänke klettern muss – sei es drum.

Der Autor

Bernd Wolf, Diakon, katholische Pfarrei Heilige Theresia von Avila