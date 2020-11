23 Auszubildende haben seit 2009 bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt am „Zeile“-Leseprojekt der RHEINPFALZ mitgemacht. Die beiden Auszubildenden zum Fachinformatiker, Mert Tipirdamaz und Tim Sprengart, hatten jetzt ein Jahr lang die Möglichkeit, die Tageszeitung digital zu lesen.

2009, zu Beginn des Projekts, erhielten die Teilnehmer noch die Printversion. Mittlerweile erhalten die jungen Leser die Online-Ausgabe. Das hat den Vorteil, dass die beiden 20-Jährigen auf sämtliche Lokalausgaben digital zugreifen konnten. Johannes Kopf, Präsident der SGD-Süd, hatte die Teilnahme 2009, damals war er noch Leiter der SGD-Pressestelle, initiiert.

Corona-Berichterstattung im Fokus

Für seine Behörde sei es wichtig, dass die Mitarbeiter nicht nur fachlich qualifiziert sind, sondern in der Tageszeitung auch eine Kontrastberichterstattung zu den anderen digitalen Medien erfahren. Für Kopf selbst ist nach wie vor die Papierausgabe der Favorit. Er schneide sogar Artikel aus oder hebe ganze Seiten auf, sagte er am Dienstag, als er den beiden Lesern ein Zertifikat überreichte.

Die beiden Azubis konzentrierten sich in den vergangenen Monaten vor allem auf die Corona-Berichterstattung. Hier galt ihr Interesse der jeweiligen Lokalausgabe, die ihr privates Umfeld am stärksten tangierte. Außerdem folgte Tipirdamaz regelmäßig dem „Pfalzticker“, der täglich viele aktuelle Nachrichten bereithielt. Für Tim Sprengart, der in Enkenbach-Alsenborn lebt, waren die Berichte über den FCK das Salz in der Suppe. Er arbeitet nebenberuflich als Sicherheitsmann im VIP-Bereich des Drittligisten und interessierte sich über die Details des Insolvenzverfahrens.

Kurz und knackig

Für beide Leser war wichtig, dass die Nachrichten sachlich, übersichtlich und kurz präsentiert sind. So orientierten sie sich zunächst an den Überschriften, um danach zu entscheiden, welche Texte sie lesen. Besonders interessant fanden sie die Leserbrief-Seiten. Sprengart: „Das war meist sehr amüsant, vor allem die Kontroverse im Sommer in Kaiserslautern um die Öffnung der Schwimmbäder.“

Mit den Testfragen, über die ihre Lesefortschritte überprüft wurden, konnten sie sich nicht immer anfreunden. Da sei es oft auch um Promi-Klatschgeschichten gegangen, was sie aber gar nicht interessiert habe, sagen die beiden Azubis. Und ihre Allgemeinbildung, davon sind sie überzeugt, sei auch schon vorher schon gut gewesen.