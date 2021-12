Für Kinder ist es nicht immer einfach, über Gefühle zu reden. Dass die Pandemie aber nicht nur Negatives mit sich bringt, verdeutlichen die Erstklässler der Ostschule. Sie drücken ihre Emotionen neuerdings mit Masken aus.

Corona wird uns wohl noch eine ganze Zeit lang begleiten. Während Erwachsene die Regeln meist rational einordnen können, sind Kinder häufig emotional sehr betroffen. Christina Weisbrod, Sozialpädagogin im Neustadter Haus der Diakonie, hat ein Projekt initiiert, damit die Schüler ihren Emotionen Ausdruck verleihen können.

„Wir merken in der Beratungsstelle, dass es für die Familien und Kinder keine leichte Situation ist. Für Kinder ist Corona noch einmal etwas ganz Anderes als für Erwachsene. Wir wollen den Kindern einen Rahmen geben, wertfrei darüber zu reden und sich auszudrücken“, erklärt Weisbrod. Weil sie die Neustadter Theaterpädagogin Judith Becker bereits von vielen anderen Projekten kannte, entwickelten die beiden ein Maskenprojekt für Schüler.

Diesmal direkt vor Ort

Becker hatte das Thema zunächst während des Lockdowns im Frühjahr mit Schülern der Schubert-Schule aufgearbeitet. Gefördert werden diese Kunststunden vom Land unter dem Motto „Jedem Kind seine Kunst“. Weil sie während des Lockdowns nicht direkt in die Schule kommen konnte, gestaltete Becker einen Film, um den Schülern Anregungen zu geben.

Jetzt entschieden sich auch Tanja Weigel und Heike Hemmer, Lehrerinnen der benachbarten Ostschule, dazu, mit ihren Erstklässlern Masken zu basteln. Diesmal kam Becker auch vor Ort in den Unterricht. „Es ist natürlich noch einmal ein anderes Arbeiten, wenn ich mit den Schülern direkt sprechen kann, statt nur über einen Film“, sagt Becker. Sie beobachtete, wie motiviert die Kinder eigene Ideen umsetzten, „die Vorschläge sind geradezu gesprudelt“.

Nicht nur Zorn und Angst

So entstanden aus Karton, Watte, alten Zeitschriften, Wollresten und Filzstiften Masken, mit denen die Kinder ihre Gefühle ausdrücken. Becker: „Masken sprechen nicht, machen aber vieles sichtbar.“ Das Sichtbarmachen sei wichtiger Bestandteil des Projekts. Alle Kinder wurden mit ihren Werken fotografiert, ein großes Banner wird mit dem Bild bedruckt und am Zaun der Schule aufgehängt.

Becker erlebte bei dem Projekt auch Überraschendes: „Man geht mit einer Vorstellung dorthin, zum Beispiel, dass die Kinder durch die Situation besonders belastet seien. Dass Trauer, Zorn und Angst zum Ausdruck kommen, denn das Thema ist ja in ihren Köpfen drin.“ Doch dann zeigte sich in den Masken und Gesprächen, dass manche Kinder beispielsweise weniger Stress als sonst hatten, wenn sie zu Hause bleiben und spielen konnten. „Sie gewinnen der Situation auch positive Seiten ab. Ich habe an ihrem Verhalten gemerkt, wie flexibel sie sind und sich anpassen können. So sind auch fröhliche Masken entstanden“, berichtet Becker.

Diakonie will Projekt erweitern

Auch Lehrerin Heike Hemmer ist begeistert. Sie hat sich gefreut, dass mit Judith Becker eine Dozentin „von außen“ gekommen war. Momentan könne man so vieles nicht mit den Kindern machen wie Ausflüge, Theaterbesuche oder Klassenfahrten. So sei man froh über jede Anregung von außerhalb, so Hemmer. Die Erstklässler gingen dabei schon routiniert mit der Lage um und seien sehr diszipliniert. Besonders beeindruckt war Hemmer von der Aussage eines Schülers: „Nur mit Maske geht Corona wieder weg.“ Sie hofft, dass auch Passanten von dem Banner am Schulhof angeregt werden, darüber nachzudenken, wie es ihnen selbst geht.

Becker kann sich vorstellen, auch in weiterführenden Schulen mit den Jugendlichen das Thema mit Masken umzusetzen. Und Initiatorin Weisbrod verspricht: „Wir werden es weiter unterstützen und finanzieren. Dafür werden wir bestimmt Sponsoren finden.“ Interessierte Schulen können sich über E-Mail an christina.weisbrod@diakonie-pfalz.de wenden.