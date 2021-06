In Neustadt sind seit Montag drei Corona-Fälle hinzugekommen, im Kreis Bad Dürkheim sechs. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind aktuell 28 beziehungsweise 40 Infektionen in Stadt und Kreis bekannt. Der Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) lag am Dienstag laut dem Landesuntersuchungsamt in Neustadt bei 33,8 und im Landkreis bei 20,4.

Im Kreis Südliche Weinstraße und Landau ist laut der Kreisverwaltung in Landau nur eine neue Corona-Infektion gezählt worden. Im Kreis liegt die Inzidenz bei 17,2, in Landau bei 19,2.

