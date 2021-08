Kein weiter Corona-Fall in Neustadt seit Donnerstag, im Landkreis Bad Dürkheim sechs Neuinfektionen: Das vermeldete die Kreisverwaltung am Freitag. In der Stadt sind aktuell 14 Infektionen mit Covid-19 bekannt, im Kreis sind es 53. Die Inzidenz – die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner – lag in Neustadt Stand Freitag, 14 Uhr, bei 11,3. Für den Landkreis meldet das Landesuntersuchungsamt einen Wert von 21,1. Im Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau wurden seit Donnerstag vier weitere Corona-Fälle gezählt, wie die dortige Kreisverwaltung mitteilt. Die Inzidenz lag im Kreis bei 14,5.