Eine defekte Muffe an einem Hausanschluss war nach Angaben von Holger Mück, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke, der Grund dafür, dass auf der Südseite des oberen Teils der Waldstraße, am Montag zwischen 10.25 und 11.55 Uhr, der Strom abgestellt werden musste und dadurch in etwa zehn Häusern die Stromzufuhr unterbrochen war. Die defekte Muffe habe zu einer Kabelstörung an dem Niederspannungskabel geführt, erklärt Mück. Es sei zwar technisch möglich, regelmäßig zu überprüfen, ob alle Stromkabel in Ordnung sind, das werde aber nur bei wichtigen Verbindungen gemacht, so Mück. Störungen, wie in der Waldstraße, gebe es zwar immer mal wieder, sie seien aber nicht allzu häufig. Die Stadtwerke konnten den Schaden bisher nur provisorisch beheben. Nach Informationen der RHEINPFALZ gab es an der gleichen Stelle vor einigen Monaten schon einmal Probleme. Vorher habe dort eine Gartenbaufirma unter anderem an den Ver- und Entsorgungsleitungen gearbeitet.