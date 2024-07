Am Sonntag, kontrollierte die Polizei von 15.15 bis 16.30 Uhr das Durchfahrtverbot für Motorräder auf der L499 bei Breitenstein. Zehn Motorradfahrer befuhren verbotswidrig die Strecke und wurden gebührenpflichtig verwarnt. Das Durchfahrtsverbot besteht jedes Jahr in der Zeit vom 1. April bis zum 31. Oktober und gilt an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.