„Mol widder dehäm“ ist die nächste Veranstaltung der Reihe „Pälzer Owende“ am Mittwoch, 24. November, um 20 Uhr in „Baums kleinem Weincafé“ in Gimmeldingen überschrieben. Der Titel leitet sich vom neuesten Buch von Matthias Zech her, in dem sich der preisgekrönte Mundartdichter aus Speyer auf seine Kindheit in Hambach zurückbesinnt. In seinen Erzählungen mischen sich Vertrautes und Fremdgewordenes, Melancholie, etwas zurückgelassen zu haben, und Aufatmen, dass man sich mit manch Dagelassenem nicht mehr auseinandersetzen muss. Auch der zweite Referent des Abends, Hermann Settelmeyer, Dichter, Musiker, Komponist, Chorleiter aus Lingenfeld, widmet sich in seinem Roman „Die Hanne hinnerm Schleier“ seinen Jugenderinnerungen, deren Protagonisten er – meist nach eigenem Erleben – mit warmherziger Altersweisheit vorstellt. Er sorgt an dem Abend zudem auch für die musikalische Umrahmung. Eintritt: 8 Euro. Reservierung unter 06321 66833 zwingend erforderlich. Es gilt 2G.