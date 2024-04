Zwölf Kilometer führt der Drumrum-Weg durch Neustadt und den Pfälzerwald. An einer Stelle im Schöntal trennt jedoch nur ein Grünstreifen den Weg von Bahngleisen. Die Bahn sieht im Gegensatz zum Innenstadtbeirat keine Gefahr, stellt sich nun aber nicht mehr grundsätzlich gegen eine Absicherung. Doch die kostet Geld.

Im Mai 2023 hatte die RHEINPFALZ über die Stelle nahe des Zick-Zack-Wegs in Richtung Wolfsburg berichtet, an der mindestens zwei Menschen in den letzten neun Jahren den Freitod auf den Bahngleisen wählten. Die Deutsche Bahn sah auf Anfrage keine Gefahrenstelle und auch keine Verpflichtung, Bahnanlagen gegen unberechtigtes Betreten besonders zu sichern. Würde die Stadt weiter vorne, auf eigenem Grund, absperren, wäre die Verbindung zur Burg abgeschnitten. Knapp ein Jahr später kann der Vorsitzende des Innenstadtbeirats, Norbert Schied, gute Neuigkeiten verkünden: „Wir sind durch Hartnäckigkeit zu einem Lösungsvorschlag gekommen. Die DB Infra Go AG will einen Zaun auf Bahngelände ermöglichen.“ Die Nachricht löst bei Angehörigen, die ihre Liebsten auf den Gleisen verloren und sich für eine Absicherung eingesetzt haben, große Freude aus: „Das ist klasse, dass endlich Bewegung in den Fall kommt. Es soll dort niemandem mehr etwas passieren.“

Doch bevor ein Zaun aufgestellt werden kann, muss die Finanzierung geklärt werden. Die 1500 Euro für den Zaun selbst seien über einen Privatspender gedeckt, die Unterhaltungskosten würde die Stadt tragen, erklärt Schied. Offen ist aber noch die Finanzierung der Kosten für die Ausarbeitung eines Gestattungsvertrags, der Nutzungsrechte regelt. Die Bahn sei „nicht gerade entgegenkommend, was die Höhe dieser Kosten“ angehe, so Schied. Mit 4000 bis 4500 Euro sei zu rechnen, die der Innenstadtbeirat über Spenden abdecken will. Wer sich beteiligen möchte, kann sich per E-Mail an norbert.schied@neustadt.eu melden oder am Samstag von 10 bis 13 Uhr ans Kriegerdenkmal kommen. Dort informiert der Innenstadtbeirat.

Ideen für die Innenstadt

Den Infostand wollen die Mitglieder des Gremiums für einen Appell mit Blick auf die Kommunalwahlen am 9. Juni nutzen. Die Innenstadt brauche eine starke politische Vertretung, ist Schied überzeugt. Allerdings wird der Innenstadtbeirat nicht wie die Ortsbeiräte direkt von den Bürgern, sondern vom Stadtrat gewählt. Das schränke seine Möglichkeiten ein, hadert Schied, der sich dennoch für die Innenstadt einsetzen will und den Beirat auf dem richtigen Weg sieht. Um im Stadtrat eine starke Stimme zu haben, „appellieren wir an die Bürger, Bewerber aus der Innenstadt zu wählen, egal welcher Partei“. Ihm gehe es vor allem darum, dass es im Stadtrat dann „keinen Überhang der Weindörfer“ mehr gebe. Die Beiratsmitglieder seien am Infostand zudem für Fragen ansprechbar und möchten über ihre Arbeit informieren.

Der Innenstadtbeirat habe sich seit seiner Gründung 2015 gut etabliert und werde von vielen „als Sprachrohr“ wahrgenommen, freut sich Schied. Daran wolle man auch nach der Kommunalwahl anknüpfen. Aktuelle Themen seien die Weiterentwicklung des Drumrum-Wegs mit Informationen zu den Sehenswürdigkeiten. Die Gespräche dazu mit der TKS liefen. Schied freut sich, dass auch auf Drängen des Innenstadtbeirats der Weihnachtsmarkt künftig verlängert werde – „mindestens bis Jahresende“. Nun gehe es noch darum, dass der Markt abends immer bis 22 Uhr geöffnet bleibe. „Die Nachfrage ist da“, so Schied. Dabei gehe es um eine „Belebung der Innenstadt“. Dazu gehöre auch, im Sommer Außengastronomie bis 23 Uhr zu ermöglichen.

Außerdem wolle der Innenstadtbeirat beim Thema Verkehr/Parken in der Innenstadt nicht nachlassen. Ziel sei, ausreichend Parkmöglichkeiten außerhalb der Altstadtzone zu schaffen, sodass alle gut einkaufen könnten, aber zugleich den Parksuchverkehr zu reduzieren. Daher solle unter anderem das Parkhaus östlich des Bahnhofs vorangetrieben werden.