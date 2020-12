Die Neustadter Fußgängerzone – seit dem Lockdown ab Mittwoch ist sie vergleichsweise leer. Die Geschäfte haben mit den wenigen erlaubten Ausnahmen geschlossen, Abholservice bieten einige der vom Lockdown betroffenen Händler und Gastronomen an. Anlass für die Willkomm-Gemeinschaft und die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, noch einmal auf die Aktion „zammehalde.neustadt.eu“ hinzuweisen. Gemeint sind Gutscheine aus dem lokalen Handel oder der Kulturschaffenden vor Ort. Für Sabine Omlor, zweite Vorsitzende der Willkomm, ist es „eine Herzensangelegenheit“, gerade in der Weihnachtszeit Neustadter Unternehmen, Gastronomie und Künstler zu unterstützen: „Schenken Sie Freude und unterstützen Sie gleichzeitig Ihre Lieblingsgeschäfte in Neustadt – ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle gut überstehen.“

Jeder gekaufte Gutschein sei ein Stück Hoffnung. Und das sogar im doppelten Sinn: Denn mit jedem erworbenen Gutschein kann noch ein weiterer Gutschein gewonnen werden, wie Willkomm-Geschäftsführerin Charlotte Merkel erläutert: Wer eine Kopie der Bestätigungsmail für den Gutschein bei der Willkomm abgibt, nimmt demnach an bis zu drei Verlosungen zu Weihnachten, Neujahr und dem Dreikönigstag teil. Der Willkomm-Kontakt: Willkomm, Ludwigstraße 1, 67433 Neustadt oder per E-Mail an info@willkomm-neustadt.de.

