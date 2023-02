Ende Februar startet ein neuer Hilfstransport aus Lachen-Speyerdorf in die Ukraine. Neben vielen Gütern des täglichen Bedarfs hat der Lkw diesmal eine außergewöhnliche Ladung: eine Zahnarztpraxis.

Mitglieder des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz der protestantischen Landeskirche, der protestantischen Kirchengemeinde und der Evangelischen Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf bereiten den Hilfstransport vor. Die Sachspenden dienen dieses Mal quasi als „Beiwerk“, denn damit soll der Transport einer Zahnarztpraxis nach Kiew ergänzt werden.

Im Herbst hatten die Initiatoren einen Aufruf gestartet, nachdem die Zahnarztpraxis von Andrij Daniltschuk in Kiew bei einem Bombenangriff zerstört worden war. Gesucht wurde eine Praxis, die als Spende nach Kiew gehen soll. „Die Resonanz war unglaublich groß“, sagt Pfarrer Stephan Oberlinger. Die Landeszahnärztekammer, Hilfsorganisationen und Zahnärzte boten ihre Unterstützung an.

Einrichtung gespendet statt verkauft

So kam ein Kontakt nach Speyer zustande, wo Otto Müller seine Zahnarztpraxis aufgegeben hatte und dem Arbeitskreis als Spende anbot. „Ich hatte im Radio gehört, dass eine ukrainische Zahnarztpraxis Hilfe braucht, nachdem sie zerbombt wurde. Das hat mich motiviert, meine Praxis, die bereits geschlossen war, nicht zu verkaufen, sondern zu spenden“, so Müller. Die Einrichtungsgegenstände sind noch gut und neuwertig. Andrij Daniltschuk ist dankbar, dann wieder Menschen behandeln zu können. Seine Tochter Julia Kovalenko freute sich über die „großartigen Nachrichten“, nachdem sie erfuhr, dass die Praxis nun in Kürze zur Verfügung stehen soll.

Im Februar wird die Praxis von einer Neustadter Firma in Speyer abgebaut und in Lachen-Speyerdorf zwischengelagert, bevor sie mit den Hilfsgütern nach Kiew geht. Für den Transport steht ein 40-Tonnen-Lkw zur Verfügung.

Sachspenden ab 6. Februar

Güter des täglichen Bedarfs können vom 6. bis 10. Februar an der Halle hinter dem Lidl-Markt abgegeben werden. Gesammelt werden nur Dinge, die erbeten wurden: Winterkleidung, Decken und Schlafsäcke, Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial sowie haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Heizgeräte, Powerbanks, Haushaltschemikalien (Wasch-, Reinigungspulver, Geschirrspülmittel), Tablets, Laptops und Mobiltelefone sowie Geldspenden. Partner in Kiew verteilen die humanitären Hilfen weiter, unter anderem an Krankenhäuser oder in den Osten des vom Krieg erschütterten Landes. „Bei Sachspenden freuen wir uns, wenn sie in Tüten oder Kartons verpackt sind, dann können sie leichter verladen werden. Mit den Geldspenden werden die Kosten rund um den Transport finanziert“, so Oberlinger. Außerdem sollen auch andere Hilfsprojekte in der Ukraine unterstützt werden. Der nächste Transport ins westukrainische Mukatschewo ist für Anfang April geplant.

Info

Spenden können vom 6. bis 10. Februar täglich von 18-19 Uhr an der Halle hinter dem Lidl-Markt (Beschilderung ab Conrad-Freytag-Straße folgen) abgegeben werden. Fragen zur Spendenannahme beantwortet Johannes Müller unter 0157 39406589.