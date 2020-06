Wie die Polizei mitteilt, haben Beamte am Montag ab 7.40 Uhr den Schulweg in der Landwehrstraße kontrolliert und dabei innerhalb von nur 25 Minuten neun Autofahrer beanstandet: In der dortigen 30er-Zone war der Spitzenreiter mit 51 Stundenkilometern unterwegs. Neben einer Geldbuße erwartet ihn ein einmonatiges Fahrverbot. Ungefähr zur gleichen Zeit, zwischen 7.30 und 8.30 Uhr, wurde in der Sauterstraße in Höhe des Stadionbads eine Geschwindigkeitsmessstelle eingerichtet. Innerhalb einer Stunde wurden in der dortigen 30er-Zone 19 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit geahndet. Der Schnellste fuhr 47 Stundenkilometer. Bei einer weiteren Kontrolle auf der B 39 in Höhe des Geinsheimer Sportplatzes gingen den Beamten zwischen 10.15 und 11.45 Uhr 24 Fahrer ins Netz, die schneller als die erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs waren: Der Spitzenreiter war 33 zu schnell und muss mit einer Anzeige samt Fahrverbot rechnen.