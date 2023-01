Ingelheim/Neustadt. Vier Tänzerinnen des TSC Saltatio im TV 1860 Mußbach starteten bei der ersten Landesmeisterschaft Solo des Tanzsportverbandes Rheinland-Pfalz in Ingelheim.

Solo bedeutet, dass Kinder und Jugendliche ohne passende Partner an Turnieren des Leistungssports teilnehmen können und ihre Schrittfolgen als Solisten zeigen. Die gezeigten Tänze werden einzeln bewertet. Lena Hartig holte sechs Landesmeistertitel für den TSC. Sie war in den drei Standardtänzen und in den Lateintänzen bei den Junioren in der höchsten Leistungsklasse nicht zu schlagen. Eine Altersgruppe darunter stellte sich Alisa Kail bei den Kindern der Konkurrenz in der höchsten Leistungsklasse. Mit drei Goldmedaillen – Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive – gewann sie die nächsten Landesmeistertitel. Bei den 16- bis 18-Jährigen war Maria Kullmann in der höchsten Jugendklasse konkurrenzlos und sicherte sich alle drei Lateintänze. Kira Laszló nahm im Cha-Cha-Cha und in der Rumba je Bronze mit nach Hause.