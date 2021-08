Die Hilfe für Flutopfer reicht vom Ottifanten über die „Pfälzer Freiheit“ bis hin zur Pfalz.Herz-Aktion

Wenn der original Ottifant versteigert ist, stehen im September weitere Neustadter Spendenaktion zugunsten von Mayschoß an: Das Modehaus Stahler hatte schon im Juli eine Tombola angekündigt, der Hauptpreis ist eine „Pfälzer Freiheit“-Statue.

Feiern mit Pfalz.Herz

Schon an diesem Wochenende lädt der junge Verein Pfalz.Herz ins Weingut Schäfer in Mußbach ein: Bei der 2021er-Auflage „Pfalz.Herz am Limit“ warten am Samstag und Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, im Gutsgarten ein Glas Wein, Hintergrundmusik und gute Gespräche auf die Besucher. Wie immer spenden die jungen Pfälzer den Reinerlös für einen guten Zweck. In diesem Jahr geht der Betrag direkt auf das Spendenkonto für Mayschoß.

Flohmarkt in Gimmeldingen

Am 4., 11. und 18. September findet im Weinkeller „Emil Deutsch“ in der Kurpfalzstraße 152 in Gimmeldingen jeweils von 11 bis 16 Uhr ein Flohmarkt statt. Die Organisatoren versprechen: „100 Prozent der Erlöse werden an die Flutopfer in Mayschoß gespendet.“ Außerdem gibt es einen Kuchenverkauf zum Mitnehmen. Entstanden ist der Flohmarkt aus einer privaten Initiative von Jutta Rapp, ihrem Mann Günther sowie Helfern aus der Nachbarschaft.

Bald Benefizkonzert

Die Neustadter Liedertafel wird am 19. September, 18 Uhr, ein Benefizkonzert in der Martin-Luther-Kirche geben, aufgeführt wird die „Missa Latina“ von Karl Albrecht Fischer.

Weinpakete für Ahr-Hilfe

Für den Wiederaufbau der Weinregion Ahr hat sich derweil die Weinbiet Manufaktur in Mußbach engagiert. Laut Geschäftsführer Bastian Klohr wurden bislang über den Verkauf von 150 Fluthilfe-Weinpaketen bereits 12.000 Euro an den Winzerhilfeverein AHR überwiesen. Mit dem aktuellen Monatsweinpaket und auch während des Federweißer-Fests ab 21. August „werden wir weitere Gelder sammeln, die dann der Winzergenossenschaft Mayschoß zugutekommen“.

Küchenhaus verdoppelt

Friedhelm Mutschler, Inhaber des gleichnamigen Küchenhauses in Neustadt, hat bei der Einkaufsgemeinschaft GEDK initiiert, dass diese alle Spenden der angeschlossenen Küchenhäuser bis Ende August zugunsten der Hochwasser-Geschädigten verdoppelt. Dem Einkaufsverbund gehören bundesweit rund 60 inhabergeführte Küchenstudios an.