In der Nacht auf Donnerstag waren in der Gemarkung „Sandbuckel“ südlich der Neustadter Straße (L532) Einbrechter unterwegs. Ein Mann, der auf seinem Gartengrundstück übernachtete, wurde gegen 1.30 Uhr von einem Geräusch geweckt und stellte fest, dass es Einbrecher waren. Nachdem diese von dem Mann angesprochen worden waren, suchten sie das Weite. Laut Polizei hatten sie bereits Diebesgut bereit gelegt, darunter Kraftstoffkanister und Elektrowerkzeuge. Am Morgen danach stellte die Polizei zahlreiche aufgebrochene Gartenhäuser fest und bittet die Besitzer, sich zu melden unter Telefon: 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de.