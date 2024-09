Das Kinderfest des Eisenbahnmuseums lockt am Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 17 Uhr mit spannendem Programm. Groß und Klein dürfen sich unter anderem auf Führerstandmitfahrten auf einer Lokomotive, Fahrten mit der VW-Draisine im Museumsgelände und Einblicke in Dampf-, Diesel- und Elektroloks und Triebwagen freuen. Für die Kleinsten gibt es Angebote zum Spielen, Malen und Basteln sowie ein Quiz, ein Glücksrad und Kinderschminken. Größere Kinder können altes Blechspielzeug mit Echtdampf aus dem Spielzeugmuseum in Freinsheim entdecken oder die Foto- und Filmausstellung besuchen. Auch für das leibliche Wohl wird mit dem Café im Elektrotriebwagen ET 11, Waffel-, Grill- und Getränkestand gesorgt. Eintritt: fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Eingang zum Museum über Schillerstraße 3 oder direkt von Gleis 5 im Neustadter Hauptbahnhof. Mehr Infos unter www.eisenbahnmuseum-neustadt.de.