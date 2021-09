57 Wahlurnen wurden in Neustadt und den Weindörfern zur Bundestagswahl mit Stimmzetteln gefüllt. 37 waren es am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr in den Wahllokalen – pro Wahlbezirk eine. Hinzu kamen 20 Briefwahlurnen, je eine Urne pro Briefwahlbezirk. Diese 20 Behältnisse standen in den Gebäuden der Berufsbildenden Schule, wo die Briefwahl am Abend ausgezählt wurde. Natürlich brauchte es in den Wahllokalen auch das passende Equipment: So wurden insgesamt 20.000 Kugelschreiber vorgehalten. Laut Stadtverwaltung waren noch 6000 Stifte von der Landtagswahl im März übrig, 14.000 wurden neu gekauft. Alle Wähler durften ihren Kugelschreiber nach Benutzung behalten.

Damit in den Wahllokalen und bei der Auszählung alles reibungslos verlief, waren 575 Wahlhelfer im Einsatz. Sechs Springer standen bereit. Sie alle wurden am Wahltag eingesetzt – fünf von ihnen als Vertretung für ausgefallene Kräfte und einer als Helfer bei der Briefwahlauszählung, teilte Hauptabteilungsleiterin Anke Priester am Abend mitteilte. Am schnellsten fertig mit Zählen waren die Helfer im Wahllokal Leibniz-Gymnasium um 18.45 Uhr.