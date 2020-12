In der Nacht auf Donnerstag sind im Neustadter Stadtgebiet an drei Stellen mutwillig Feuer gelegt worden. Glücklicherweise blieb es bei kleineren Schäden. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige kontrolliert.

Gerade als die Neustadter Feuerwehr am Donnerstag gegen 3 Uhr in die Exterstraße zu einem brennenden Mülleimer vor einer Gaststätte unterwegs gewesen ist, wurde auf der Fahrt ein weiterer Brand, nur wenige Meter von dem ersten Eisnatzort entfernt, gemeldet: Ein Haisel vor der Eisbahn soll brennen. Das erste Feuer hatten Polizisten beim Eintreffen der Wehrleute nach deren Angaben bereits selbst gelöscht.

An der Eisbahn hatten Zündler versucht, Europaletten eines Unterbaus in Brand zu stecken. „Auch hier hatte die Polizeistreife schon Vorarbeit geleistet und den Schwelbrand eingedämmt“, teilt die Feuerwehr mit. Die Wehrleute löschten die Paletten komplett ab. Die Polizei geht von einem Sachschaden an der Eisbahn in Höhe von 1000 Euro aus.

Feuerwehrmann entdeckt dritten Brand

Auf dem Heimweg von dem Einsatz in der Exterstraße entdeckte ein Feuerwehrmann gegen 3.30 Uhr einen Feuerschein vor einem Discounter in der Branchweilerhofstraße. Er informierte umgehend seine Kameraden, die zu einem brennenden Mülleimer vor dem Markteingang ausrückten. Es entstand nur ein geringer Schaden.

Die Polizei suchte mit sieben Streifenwagenbesatzungen nach den Brandstiftern. Dabei wurden sie von Kollegen aus benachbarten Dienststellen unterstützt. Sie kontrollierten schließlich zwei Tatverdächtige. Ob ihnen die Brände nachgewiesen werden können, müssten weitere Ermittlungen ergeben, sagte die Polizei auf Anfrage. Die Feuerwehr war beim ersten Einsatz mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften vor Ort, beim zweiten mit zwei Fahrzeugen und elf Kameraden.