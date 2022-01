An Heiligabend wurde die Ausschreibung eines grenzüberschreitenden Bahnprojekts mit einer finanziellen Dimension von über einer Milliarde Euro im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) veröffentlicht. Läuft alles gut, rollen ab Ende 2024 viel mehr Züge von Neustadt nach Straßburg.

„Für Neustadt als Knotenpunkt ist das ein Meilenstein“ – der Neustadter Bahnexperte Werner Schreiner ist glücklich, dass es am Ende des alten Jahres noch geklappt hat. Schreiner ist der Beauftragte der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. In dieser Funktion hat er über viele Monate zusammen mit Kollegen aus Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und der französischen Region Grand Est an dieser Ausschreibung gearbeitet.

Franzosen schreiben aus

Weil der längere Streckenanteil auf französischem Boden liegt, wurde die Ausschreibung nach französischem Recht durchgeführt. Dem Ausschreibungsprojekt stimmte die Regionalversammlung bei ihrer Sitzung Mitte Dezember in Metz zu, danach passierten die Vergabeunterlagen problemlos die EU. Darauf ist der Neustadter Schreiner durchaus stolz.

Für Neustadt bedeutet das Mobilitätskonzept, dass mittelfristig durchgehende Züge im Stundentakt bis nach Straßburg fahren werden. Während der Bauphase gibt es in Wissembourg bahnsteiggleiche Direktanschlüsse nach Straßburg. Insgesamt umfasst die Ausschreibung laut Schreiner sieben Strecken, verteilt auf ein Los Ost (darunter Neustadt) und eines für den Westen (Trier-Metz). Auf vier davon werde es Ende 2024 sofort mit dem zusätzlichen Bahnverkehr losgehen können, auf dreien müsse noch hier und da am Schienennetz gearbeitet werden. Die Ausschreibung umfasse 950 Millionen Euro verteilt über 15 Jahre, hinzu kämen 380 Millionen Euro, die in Fahrzeuge investiert würden.

Bindeglied zwischen S-Bahnen

Aus Neustadter Sicht sei das ein Riesenschritt, so Werner Schreiner, der schon ein neues Ziel vor Augen hat. Weil die Region Straßburg ab 2023 eine Art S-Bahn bis Hagenau entwickeln wolle, wären die jetzt ausgeschriebenen Bahnverkehre das Bindeglied mit der S-Bahn Rhein-Neckar auf deutscher Seite.