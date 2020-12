Die Stadtwerke Lambrecht haben am 9. Dezember die Ableseperiode für die Verbrauchsabrechnung 2020 begonnen. Kunden werden wie in den Vorjahren gebeten, ihre Zähler selbst abzulesen und die Stände den Stadtwerken mitzuteilen. Dies ist bis 4. Januar möglich. Sollten bis zu diesem Termin keine Daten vorliegen, werden die Stände gemäß den gesetzlichen Vorschriften systemseitig berechnet. Für die Abgabe der Zählerstände kann die postalisch zugesandte Ablesekarte per Post portofrei, Fax oder Whatsapp übermittelt werden. Ebenso steht ein Online-Portal im Internet unter www.sw-lambrecht.de zur Verfügung. Da für die Ermittlung der Zählerstände der Netzbetreiber beziehungsweise Messstellenbetreiber verantwortlich ist, gelten diese Hinweise auch für Haushalte, die von einem anderen Lieferanten als den Stadtwerken versorgt werden. Wegen der aktuell wieder verschärften Corona-Lage wird darum gebeten, von einer persönlichen Abgabe der Ablesekarten im Kundencenter abzusehen. Es stehen dafür Briefkästen im Eingangsbereich der Werke bereit. Fragen können an den Kundenservice unter Telefon 06325/189-0 oder per E-Mail an kundenservice@sw-lambrecht.de gerichtet werden.