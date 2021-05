Etwas fürs Herz bietet Yogalehrerin Lisa Johannsen an. Anahatasana heißt die Übung, wird auch „melting heart“, also schmelzendes Herz genannt. Insgesamt sei bei dieser Übung nicht viel zu tun, verspricht Johannsen. Ein Aufwärmprogramm ist nicht nötig.

Übersetzt aus der altindischen Sprache Sanskrit, bedeute Anahata Herz, Asana Übung. Anahatasana wirkt auf zwei ebenen, sagt die Wachenheimer Yogalehrerin Lisa Johannsen. „Auf körperlicher Ebene wird der Rücken gestreckt, öffnet sich der Schultergürtel, schafft die Übung Weite im Brustraum und fördert die Durchblutung“, sagt Johannsen, die vor der Corona-Pandemie Yogakurse beim TuS Haardt sowie bei der Volkshochschule in Neustadt und Landau gegeben hat.

Und auf der mentalen Ebene wirke Anahatasana beruhigend, baue Stress und innere Anspannungen ab. Ärger löse sich. Johannsen: „Anahatasana eignet sich auch gut vor dem Meditieren.“ In der Ausgangsposition nimmt Lisa Johannsen den Vierfüßlerstand ein – möglichst auf einer Matte. Wer keine Matte zur Verfügung hat, kann auch ein dickes Handtuch oder eine Wolldecke nehmen. Im Vierfüßlerstand kniet sie. Die Knie sind genau unter den Hüftgelenken. Die Hände setzt sie unter den Schultern auf. „Die Knie sind hüftweit auseinander – das kann man überprüfen, indem man zwei Fäuste zwischen die Knie legt“, erklärt die Yogafachfrau. Die Nase „schaue“ nach unten zwischen die Hände – der Kopf ist also in der Verlängerung der Wirbelsäule. Die Fußrücken liegen auf der Matte auf.

Durch die Nase ausatmen

Jetzt beginnt die Übung: Lisa Johannsen wandert mit ihren Händen so weit nach vorne, dass sie ihre Unterarme entspannt auf der Matte ablegen kann. „Die Hüften sollen dabei aber über den Knien bleiben“, betont sie. Nun lässt sie den Oberkörper in Richtung Boden sinken. Johannsen: „Die Stirn kann dabei den Boden berühren.“ Den Bauch ziehe sie leicht nach innen. Soll heißen: Der Bauchnabel wird in Richtung Wirbelsäule gezogen, damit man nicht ins Hohlkreuz gerät. „Für fünf Atmenzüge oder mehr die Kiefer locker lassen, die Augen schließen“, empfiehlt die Yogalehrerin. Die Dauer dieser Übung richte sich auch danach, „wie man sich wohl fühlt“. Es werde immer durch die Nase eingeatmet. „Wer viel Stress hat, darf auch durch den Mund ausatmen“, sagt Johannsen. Jeder könne diese Übung wiederholen „oder einfach länger drinbleiben“. Wer mag, kann zu der Anahatasana ruhige Musik hören. Das Herz könne man morgens, aber auch abends schmelzen lassen.

Für Menschen mit Knie- oder Schulterproblemen sei diese Übung nicht unbedingt geeignet. Doch hat Lisa Johannsen Hilfsmittel parat: „Wer den Druck auf den Knien nicht mag, faltet eine Decke zusammen und legt sie sich unter.“ Wer mit der Stirn nicht hinunter auf den Boden komme, falte oder rolle sich ebenfalls eine Decke zusammen und lege sie sich als Unterstützung für den Kopf hin.

Bald hauptberuflich Yogalehrerin

Lisa Johannsen hat die Anahatasana immer im Winter in ihrem Programm. „Die Advent- und Weihnachtsstimmung geht gut einher mit ihr“, sagt sie. Johannsen ist in Berlin zur Yogalehrerin ausgebildet worden. Derzeit arbeitet sie darauf hin, künftig hauptberuflich als Yogalehrerin zu arbeiten. Sie lässt sich mittlerweile noch zur Yogatherapeutin ausbilden. Momentan ist die Mutter einer einjährigen Tochter aber noch in Elternzeit. Als angehende Yogatherapeutin lerne sie auch Krankheitsbilder kennen, erzählt sie.

Jetzt, während der Corona-Pandemie mit all ihren Verordnungen, bietet sie Yogastunden über das Videokonferenzsystem Zoom an. Ihre Kunden sind zwischen Anfang 20 und 50 Jahre alt. „Ich bin ja nicht aus der Welt – man kann mich auch anrufen, wenn es bei einem daheim mit Zoom auf dem Computer nicht klappt“, bietet sie ihre Hilfe an. In ihren Onlinestunde macht Johannsen alle Übungen mit. „Im Präsenzyoga gehe ich mehr herum und korrigiere.“ Online seien eine klare Ansprache und das Vormachen wichtig.

Regelmäßig üben

Dass jetzt während der Zwangspause ihre Schützlinge alleine für sich daheim Übungen machen, davon geht die Wachenheimerin nicht unbedingt aus. „Die Motivation ist in der Gruppe höher“, weiß sie. Die meisten Teilnehmer an den Gruppenkursen im Sportverein und bei der Volkshochschule warteten darauf, dass die Präsenzstunden irgendwann wieder weitergehen. Dabei ist es beim Yoga im Prinzip ähnlich wie beim Training in den verschiedenen Sportarten: Nur wer regelmäßig übt, kommt voran. „Yoga wirkt nicht nur auf körperlicher Ebene, auch auf mentaler. Je regelmäßiger ich Übungen mache, desto einfacher kann ich in Verbindung mit mir selbst kommen, kann Stress leichter abbauen und mich entspannter fühlen“, betont die Yogalehrerin.

Demnächst bietet sie Yoga mit dem Schwerpunkt Rücken an, „weil wir alle gerade zu viel sitzen“. Doch hat die Wachenheimerin noch mehr in ihrem Programm, nämlich ayurvedische Schwangerschafts- und Babymassage. „Ich arbeite mit warmem Öl“, erklärt sie. Der ganze Körper des Babys werde massiert. Das sei gleichzeitig auch eine Entspannung für die Mutter, aktiviere zudem den Beckenboden.

