Warum Lob zu empfangen wie eine Auferstehung mitten im Leben ist.

Irgendwie hatten meine Kinder immer Pech. Das fing in der Grundschule an. Wir hatten uns schon lange gewundert. Da war nie ein Smiley unter die Hausaufgaben gemalt. Und auch kein Fuchs auf die Mathe-Arbeit gestempelt. Kein aufmunterndes Wort. Nie. Beim Elternabend haben wir das angesprochen. Und die Antwort aus dem Mund einer Grundschulpädagogin hat uns aus den Socken gehauen: „Loben? Das ist doch Sache der Eltern!“ Na ja. Da bin ich allerdings anderer Meinung.

Inzwischen sind meine Kinder erwachsen und machen oft noch dieselbe Erfahrung. Ob an der Uni oder in der Schule, beim Erwerb des Führerscheins oder im Instrumentalunterricht. Lob ist eher Mangelware.

Es kostet nichts

Dabei ist das so wichtig. Und kostet auch nichts. Wurden Sie heute schon gelobt? Und erinnern Sie sich daran, was das mit Ihnen gemacht hat? Damals in der Grundschule. Als Frau Müller mir den Fuchs ins Hausaufgabenheft gestempelt hat … Da bin ich fünf Zentimeter gewachsen. Das hat mich motiviert, besser zu werden. Das habe ich doch nicht für mich getan. Sondern für Frau Müller. Damit die stolz auf mich ist und mich wieder lobt.

Lob zu empfangen: Das ist wie eine Auferstehung mitten im Leben. „Ich wusste gar nicht, wie schön eine Einführung in die Gemeinde sein kann“, sagt ein Kollege nach dem Festgottesdienst. „Vielen Dank für die persönlichen und wertschätzenden Worte. Ich bin in der Bank zehn Zentimeter gewachsen“, bedankt sich eine Kollegin nach der Feier der Ordination. Und nach einem der vielen Jahresgespräche mit meinen Mitarbeitenden höre ich: „Mir hat schon lange niemand mehr für meinen Dienst gedankt oder mich gelobt. Vielen Dank für Ihre Zugewandtheit. Das ist mir unendlich wichtig.“

Es richtet wieder auf

Loben haucht Leben ein. Wenn ich niedergeschlagen oder verzweifelt bin, wird ein Lob mich wieder aufrichten. Es macht mir Mut, trotz aller Widrigkeiten weiterzumachen. Ob bei den Mathe-Aufgaben oder am Klavier – ein Lob ermuntert mich, es weiter zu probieren und zu üben. Es schenkt mir Freude über den Erfolg. Nicht umsonst heißt es: „Der Applaus ist das Brot der Künstlerinnen und Künstler.“

Loben hat auch etwas mit Lieben zu tun. Denn wenn mir meine Arbeit, meine Familie, meine Kolleginnen und Kollegen lieb sind, dann will ich das auch ausdrücken. Mit einem Wort. Einer Geste. Einer kleinen Aufmerksamkeit. Vielleicht gerade jetzt, zu Ostern. Denn ein Lob ist wie eine kleine Auferstehung.

In den Himmel gelobt

„Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen“ (Markus 1,11): So beginnt der Weg Jesu am Tag seiner Taufe. Gottes lobende Liebe war so etwas wie ein Vorschuss auf das, was nach Jesu Tod am Kreuz kommt. Gott hat Jesus nach drei Tagen von den Toten auferweckt. Das war das größte Lob, das Gott Jesus machen konnte. Er hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes in den Himmel gelobt.

Von Gott zu lernen, heißt loben zu lernen. Machen wir’s besser als die Grundschullehrerin meiner Kinder. Vergessen wir nicht zu loben. Damit der Mut zum Leben siegt und die Auferstehung mitten im Leben wahr wird.

Der Autor

Andreas Rummel, Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt