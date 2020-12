Die Kinder des Neustadter Vereins für Bildung und Integration haben gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten der Stadt, Eredesvinda Lopez-Herreros, bunte Wunschzettel geschrieben und sie an den Tannenbaum in der Tourist-Information am Hetzelplatz gehängt. Wer einen Wunsch erfüllen will, kann sich von Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 17 Uhr eine Karte vom Baum nehmen, das Geschenk kaufen und es bis Freitag, 18. Dezember, abgeben: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr in der Hetzelstraße 7 bei der Kanzlei Hehr oder von 13.30 bis 15 Uhr in der Talstraße 9 beim Verein für Bildung und Integration.

Der Geschenkwert sollte 20 Euro nicht überschreiten, so die Stadt. Der Verein organisiert die Übergabe an die Kinder. Wegen Corona findet die Aktion dieses Jahr nicht im Bürgerbüro statt, teilt die Stadt mit.