Drei kostenfreie Abende in Neustadt geben Impulse für seelische Stärke – von Ruhestand bis Pflege und soziale Kontakte. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Seelisch stabil bleiben, wenn sich vieles ändert: In Neustadt startet die Workshopreihe „Innere Stärke für die zweite Lebenshälfte“ für 55- bis 75-Jährige. Die kostenfreien Abende finden in der Volkshochschule statt.

An drei Terminen geht es um die Stärkung der inneren Widerstandskraft in einer Lebensphase, die oft von Übergängen geprägt ist. Übungen und Anregungen sollen Wege zeigen, seelisch gesund und belastbar zu bleiben, teilt die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG) mit.

Die Workshops greifen Themen des „jungen Seniorenalters“ auf: Am Donnerstag, 19. März, 17 bis 19 Uhr, steht „Gut gerüstet in den Ruhestand! Ideen und Tipps, um innerlich stark zu bleiben “ auf dem Programm. Am Donnerstag, 26. März, 17 bis 19 Uhr, geht es um „Pflege im Wohnzimmer. Fürsorge geben, ohne die eigene Kraft zu verlieren“. Der dritte Termin folgt am Mittwoch, 15. April, 17 bis 19 Uhr, unter dem Titel „Soziale Kontakte 60+. Gut in Beziehung sein im Familien- und Bekanntenkreis“. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Veranstaltungen bauen nicht aufeinander auf und können unabhängig voneinander besucht werden. Die Reihe ist Teil der „Tage der seelischen Gesundheit“ in Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim und gehört zum LZG-Projekt „Gesundheit für alle!“.

Termine und Anmeldung

www.lzg-rlp.de/de/gesundheit-fuer-alle/veranstaltungen-und-termine.html