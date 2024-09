Der Arbeitsmarkt wird stetig dynamischer. Mancher kommt an den Punkt, an dem er merkt, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist. Die Agenturen für Arbeit zeigen in sieben digitalen Vorträgen den Weg zur Neuorientierung auf.

Wer mit der rasanten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Schritt halten möchte, muss sich mitbewegen. Das Team der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar, zu der auch Neustadt gehört, kündigen von Montag, 7., bis Dienstag, 15. Oktober, Workshop-Wochen mit digitalen Vorträgen zu Themen rund um die berufliche Neuorientierung.

Das Workshop-Programm startet am 7. Oktober, 9.30 Uhr, mit einem Vortrag für Unentschlossene: „Entscheidung leicht gemacht: Entscheidungstechniken“. Qualifizierungsmöglichkeiten stehen am Mittwoch, 9. Oktober, 9.30 Uhr, bei „Ihr Weg zum Traumberuf: Beruflich erfolgreich durch Weiterbildung“ im Fokus. Am Donnerstag, 10. Oktober, 9. 30 Uhr, wird über Entscheidungsverhalten und wie Faktoren dieses beeinflussen referiert bei „Entscheidung leicht gemacht: Entscheidungstypen“. Am gleichen Tag können Teilnehmer ab 17 Uhr bei „Ihr Weg zum Traumberuf: Weil Ihre Stärken zählen“ lernen, die richtigen Fragen für ihre berufliche Orientierung zu stellen und was ihre Stärken sind.

Kostenlose Teilnahme

Wie man mit Veränderungen umgehen und sich Ziele setzen kann, erfahren Interessierte am Freitag, 11. Oktober, 9.30 Uhr, bei „Orientierung: So fange ich an“. Am Montag, 14. Oktober, 9.30 Uhr, heißt das Thema „Quereinstieg: So kann es gelingen“. Wie man die eigenen Interessen bei der Berufswegplanung bewusst nutzt, erfahren Zuhörer am Dienstag, 15. Oktober, 9.30 Uhr, bei „Ihr Weg zum Traumberuf: Ihre Interessen im Blick“.

Die Vorträge sind kostenlos und dauern jeweils 90 Minuten. Anmeldung über die Internetseite https://eveeno.com/einen-schritt-weiter-bbie-mrn. Fragen können per E-Mail an Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de gesendet werden.