Die Stadt Neustadt erarbeitet ein Radverkehrskonzept und lädt Bürger zum Auftaktworkshop am 5. Mai ein. Ideen und Hinweise sollen in die Planung einfließen.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße erarbeitet ein neues Radverkehrskonzept und setzt dabei auf die Beteiligung der Bürger. Ein Auftaktworkshop ist für Dienstag, 5. Mai, von 17.30 bis 19.30 Uhr im Ratssaal geplant.

Zum Einstieg werden das Projekt, das geplante Vorgehen sowie erste Ergebnisse einer Bestandsaufnahme vorgestellt. Zudem präsentiert die Stadt einen ersten Entwurf für ein zukünftiges Radverkehrsnetz, der im Anschluss diskutiert werden soll.

Ziel des Konzepts ist es, das Radfahren im Alltag und in der Freizeit attraktiver, sicherer und komfortabler zu machen. Dabei sollen unter anderem bestehende Wegeverbindungen verbessert, Lücken im Netz geschlossen und zusätzliche Angebote wie Abstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Die Stadt ruft ausdrücklich dazu auf, Erfahrungen aus dem Straßenverkehr einzubringen. Hinweise zu gefährlichen Stellen, fehlenden Verbindungen oder Verbesserungsvorschläge sollen in die weiteren Planungen einfließen. Das Konzept berücksichtigt verschiedene Perspektiven, auch von Fußgängern, Auto- und Busnutzern.

Das Radverkehrskonzept baut auf bestehenden Planungen auf und ist Teil des Mobilitätskonzepts 2030+. Ziel ist eine langfristig nachhaltige und funktionierende Verkehrsstruktur.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, kann aber per E-Mail an verkehrsplanung@neustadt.eu erfolgen.