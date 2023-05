Der Traum von Straßenkünstler Lothar Bansemer wird wahr: Am Samstag, 13. Mai, 14 bis 17 Uhr, veranstaltet der 63-jährige Neustadter zusammen mit der Abiturientin Sophia Wagner aus Gimmeldingen eine Art Workshop im Mehrgenerationenhaus in der Von Hartmannstraße 11. „Wir machen das, worauf die jungen Leute Lust haben“, kündigt Bansemer an. In der „verrückten Spaßfabrik“, wie die Veranstaltung betitelt ist, können Interessierte jeden Alters gemeinsam musizieren, komponieren oder auch beatboxen. Wer mehr auf Kunst steht, kann beim Workshop malen, basteln, tanzen oder aus Naturfotografien am Computer Collagen kreieren. Bansemer stellt sich vor, Einstudiertes später etwa in Seniorenheimen zu präsentieren, um den Älteren eine Abwechslung zu bieten, und die Kunst auszustellen. Das Motto des Workshops, der regelmäßig stattfinden soll: „Füreinander miteinander“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.