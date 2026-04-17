In Weidental wird bald das dritte Mandelblütenfest gefeiert. Das örtliche Organisationsteam, das sich „Machen ist wie wollen – nur krasser!“ nennt, hat angekündigt, dass am Sonntag, 26. April ab 11 Uhr auf dem „Köpfel“ wieder gefeiert wird. Das Fest sei bewusst auf Ende April gelegt worden. Dann zeige sich die Natur von ihrer schönsten Seite, heißt es in der Ankündigung. Auf den Terrassen rund um den Köpfel wüchsen mittlerweile mehr als 80 neu gepflanzte Bäume, und bei Weitem nicht nur Mandeln, so die Organisatoren.

Das Weidenthaler Mandelblütenfest wurde ursprünglich einmal nur angekündigt – als Aprilscherz. Seit der Realisierung sei die Sichtbarkeit sowohl der Feststätte auf dem „Köpfel“ als auch des Fests gestiegen, so die Veranstalter. Das Projekt sei unter anderem mit dem zweiten Platz beim Wettbewerb der ehrenamtlichen Bürgerprojekte 2025 des LAG Pfälzerwald plus ausgezeichnet worden.

Das Fest wird dieses Jahr am Tag der Streuobstwiesen gefeiert. Die Organisatoren kündigen geführte Rundgänge an, die über Natur, Geschichte und Zukunft des Projekts informieren. Es gibt außerdem Kaffee, Kuchen und kleine Snacks und die Aussicht über Weidenthal, heißt es in der Ankündigung.