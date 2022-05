Die Wolfsschluchthütte des Pfälzerwald-Vereins Esthal ist ab sofort auch wieder mittwochs, ab 11 Uhr, und an Feiertagen, ebenfalls ab 11 Uhr, geöffnet. Nach Ende der pandemiebedingten Schließung war zunächst nur am Wochenende geöffnet worden. Die Nachfrage sei noch etwas verhalten, der Betrieb laufe aber wieder an, teilt Hüttenwartin Rosemarie Marx mit. Die Wanderraststätte wird von Ehrenamtlern bewirtschaftet, darunter seien zum Glück auch jüngere Mitglieder, so Marx. Von rund 380 Vereinsmitgliedern sei etwa die Hälfte aktiv. Die Wolfsschluchthütte im Breitenbachtal ist über Wanderwege von Esthal, Breitenstein oder Elmstein aus zu erreichen und verfügt auch über einen Spielplatz. Info unter 06328/1386 (Hütte).