Der Verein Die Waldschatten und der Wolfsburgverein Neustadt veranstalten am Samstag zum ersten Mal seit 2019 wieder das Wolfsgeheul.

Die Illumination der Burgruine Wolfsburg erfreute sich in den vergangenen Jahren stets großer Beliebtheit. Nach einem coronabedingten stillen Wolfsgeheul im Jahr 2020 ohne Aktionen auf der Burg wird nun wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben dem Dudelsackspieler Marcus Gottwald wird es Musik von den Gruppen Dead Mans Boogie und den Phonic Tones geben. Außerdem ist eine Feuershow ab 22 Uhr geplant, eine Brandwache der Feuerwehr steht bereit.

Die reguläre Beleuchtung der Wolfsburg ist zurzeit vor dem Hintergrund der seit dem 1. September geltenden Bundesverordnung zur Energieeinsparung ausgesetzt. Das Wolfsgeheul als einmalige kulturelle Veranstaltung ist von dieser Unterbrechung ausgenommen.

Gegen Diskriminierung von queeren Menschen

Das Farbenspiel wird dabei einem klaren Motto folgen. Die Burg wird als Regenbogen über der Stadt erstrahlen und entsprechend beflaggt, um auf die weiterhin existierende Diskriminierung queerer Menschen in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Der Tod eines Trans-Mannes nach einer Prügelattacke bei einer Veranstaltung in Münster hatte jüngst für Entsetzen in der Gesellschaft gesorgt. Ein Teil des Erlöses des Wolfsgeheuls wird zudem für eine entsprechende gemeinnützige Organisation gespendet. Der andere Teil fließt wie immer in den Erhalt der Wolfsburg und den Naturschutz am Wolfsberg.

Für den Heimweg werden alle Besucher gebeten, sich mit Taschenlampen auszurüsten. Die Burg kann nicht mit dem Auto angefahren werden. Bei Regen muss die Veranstaltung aufgrund der empfindlichen Beleuchtungstechnik abgebrochen werden.