Zwar dürfen Gastronomen - und damit auch Hüttenbetreiber im Pfälzerwald - ab kommenden Mittwoch wieder für Gäste öffnen. Doch nicht jeder nutzt diese Möglichkeit, zum Beispiel das Team des Wolfsburgvereins. Was sind die Gründe?

Immer wenn die schwarz-gelbe Fahne weht, ist die Burgschänke geöffnet. In normalen Zeiten, denn wegen Corona weht sie schon länger nicht mehr − zum Leidwesen von Wanderern und all jenen, die dort gerne essen und trinken. Die Frage „Wann öffnet Ihr die Burgschänke?“ bekomme das Team in den vergangenen Wochen sehr oft zu hören, wenn es für Arbeitseinsätze auf der Wolfsburg tätig sei, teilt der Vorsitzende des Wolfsburgvereins Florian Hofmann mit. Aktuell dürfte der Wolfsburgverein seine Schänke betreiben, aber nur mit Produkten zum Mitnehmen. Da das Land Rheinland-Pfalz eine Öffnung der Gastronomie unter besonderen Auflagen für kommende Woche angekündigt hat, habe das Hüttenteam am Mittwoch in einer digitalen Sitzung beraten, wie es weitergehen soll.

Ehrenmamtliche Helfer schützen

Das Ergebnis: Ein regulärer Betrieb ist zurzeit nicht möglich. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir uns aber dagegen entschieden, diesen frühestmöglichen Termin wahrzunehmen. Zum einen möchten wir unsere Ehrenamtler im Ausschank schützen“, schreibt Hofmann. Viele hätten sich in den vergangenen Wochen sehr genau an das Kontaktverbot gehalten „und möchten jetzt nicht von heute auf morgen dutzenden Menschen gegenüberstehen“. Geschützt werden sollen vor allem auch Vereinsmitglieder, die zur Risikogruppe gehören. Zum anderen brauche das Planungsteam Zeit, um den Dienstplan umzustellen. Außerdem seien noch einige Vorbereitungen in der Schänke zu treffen.

Öffnung ist in Sicht

Doch eine baldige Öffnung ist in Sicht, so Hofmann: Unter Vorbehalt sei der Feiertag Fronleichnam am 11. Juni auserkoren worden. So könnten alle Hygieneauflagen zuverlässig umgesetzt werden.

Der Wolfsburgverein befinde sich als gemeinnütziger Verein glücklicherweise in der Lage, dass er noch nicht auf die Umsätze aus der Burgschänke angewiesen ist.