Am Wochenende, 1. und 2. Juni, laden die Waldschatten und der Wolfsburgverein zum fünften Wolfsburgfest ein. Schwerpunkte: die pfälzische Demokratiegeschichte und die Rolle der Wolfsburg in der Zeit des Vormärz. Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit einer Begrüßung, bewirtet wird an beiden Tagen schon ab 11 Uhr. Am Samstagabend zeigen die Neustadter Feuerkünstler „Inferno“ ihr Können, musikalisch unterstützt von Dead Mans Boogie. Ede Eberhuber, Akrobatiker vom TV Edenkoben, und die Pfälzer Schwertlöwen führen eine mittelalterlichen Darstellung auf. Marc Teiweis (Nabu/Wolfsburgverein) gibt eine botanische Burgführung, die Waldschatten geben eine historische mit Demokratie-Schwerpunkt. Am Sonntag enden Programm und Bewirtung gegen 17 Uhr. Eine Zufahrt zur Burg ist nicht möglich, Parken in der Sauterstraße aber schon. Zu Fuß ist die Burg in 25 Minuten von den Haltestellen „Stadion“ (Linie 515) und „Stadthaus 2“ (Linie 517) erreichbar.